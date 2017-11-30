﻿ В Испании в древней статуе Христа реставраторы нашли послание потомкам | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Испании в древней статуе Христа реставраторы нашли послание потомкам

30.11.2017 - 14:54

Новости Испании. Реставраторы нашли послание в древней деревянной статуе Иисуса в Испании.

По информации Daily Mail, записка была написана каллиграфическим почерком и датирована 1777 годом. Ее автор – местный проповедник Хоакин Мингуэс. Он был священником собора Бурго-де-Осма в то время.

В записке рассказывается о популярных испанских играх, экономике местной деревни, политических, религиозных и социальных вопросах, названы имена популярных тореадоров. Послание предназначалась будущим поколениям.

Подлинность записки пока не подтвердили историки и археологи.

По словам реставратора, бумага была исписана по обе стороны. Записку нашли, когда во время реставрации демонтировали Христа от креста. Внутри статуи оказалась впадина, где и находилась записка.

Местный историк отметил, что произошедшее «потрясает, потому что это действительно уникально найти скрытые рукописные документы внутри таких статуй».

Весной 2016 года во Флоренции в подвале церкви нашли гигантскую плиту с этрусскими письменами – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт
Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?
В Анталье местный житель нашел в своем саду гробницу IV века до нашей эры
В Анталье местный житель нашел в своем саду гробницу IV века до нашей эры
Взгляд: 1917-й сделал XX век русским веком
«Оставайтесь добрыми людьми, храните семейный очаг»: что написали гомельчане в послании потомкам в 2067 год
«Оставайтесь добрыми людьми, храните семейный очаг»: что написали гомельчане в послании потомкам в 2067 год
Капсулу с посланием потомкам вскрыли в Гомеле
Капсулу с посланием потомкам вскрыли в Гомеле
Развал России – это был частный случай развала империи. Доктор экономических наук о революции 1917-го
«Развал России – это был частный случай развала империи». Доктор экономических наук о революции 1917-го
«Я проверяю политподготовку товарищей туристов-революционеров»: как под Гродно проходит марафон «Школа выживания»
«Я проверяю политподготовку товарищей туристов-революционеров»: как под Гродно проходит марафон «Школа выживания»
Все новости по теме История, Всемирная история
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru