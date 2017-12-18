Зачем в Каталонии митингующие строили башни из людей?

Новости Испании. В Каталонии на фоне протестов проходит предвыборная гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге автономии сотни жителей вышли на главную площадь, чтобы выразить недовольство судебным преследованием политиков, провозгласивших независимость региона.

Во время митинга участники строили башни из людей,

таким образом демонстрируя единство и готовность к борьбе.

Местные выборы пройдут 21 декабря. Согласно соцопросам, победу прочат правоцентристской партии «Граждане». Движение Карлеса Пучдемона пока проигрывает. На данный момент политик находится в Бельгии. Свой предвыборный митинг он провел по видеосвязи.