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Зрители до последнего думали, что происходящее часть шоу: в Мадриде во время выступления разбился акробат

08.07.2017 - 20:36

Новости Испании. Трагедией закончился музыкальный фестиваль в Мадриде. Во время зрелищного номера погиб акробат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина выполнял трюки в подвешенной под куполом здания клетке. В какой-то момент у него оборвалось крепление – и акробат с большой высоты –  почти 30 метров –  упал низ.

Всё это произошло на глазах 35-тысячной публики

Зрители до последнего думали, что всё происходящее – часть шоу. Спасти артиста, к сожалению, не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

Зрители до последнего думали, что происходящее – часть шоу: в Мадриде во время выступления на музыкальном фестивале разбился акробат

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