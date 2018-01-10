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170 человек задержаны в Италии и Германии в рейдах против мафии: изъяты активы на сумму 50 млн евро

10.01.2018 - 10:12

Новости Италии. В ходе масштабной спецоперации по борьбе с мафией в Италии и Германии задержаны почти 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью правоохранителей было пресечь деятельность двух преступных кланов, которые проводили незаконные операции на территории обеих стран. В процессе расследования спецслужбы выяснили: злоумышленникам удалось проникнуть в различные сферы экономики и предпринимательства. Сумма изъятых у правонарушителей активов составила 50 миллионов евро. В связи с этим под подозрение в коррупции попал целый ряд местных чиновников.

170 человек задержаны в Италии и Германии в рейдах против мафии: изъяты активы на сумму 50 млн евро

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