2000 евро теперь стоит съемка пейзажей на итальянском курорте Позитано

Новости Италии. 1000 евро за фотографии и в два раза больше за видеосъемку. Именно в такие суммы оценила мэрия итальянского города Позитано свои живописные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальное разрешение за столь увесистые суммы необходимо отныне получать в городской администрации.

По словам мэра, налог ввели, чтобы не наносился ущерб имиджу города. В частности, чтобы «не каждая компания могла формировать свой бренд в ассоциации с Позитано». К счастью, туристы и журналисты от налога освобождены.