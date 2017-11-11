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2000 евро теперь стоит съемка пейзажей на итальянском курорте Позитано

11.11.2017 - 16:40

Новости Италии. 1000 евро за фотографии и в два раза больше за видеосъемку. Именно в такие суммы оценила мэрия итальянского города Позитано свои живописные пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальное разрешение за столь увесистые суммы необходимо отныне получать в городской администрации.

По словам мэра, налог ввели, чтобы не наносился ущерб имиджу города. В частности, чтобы «не каждая компания могла формировать свой бренд в ассоциации с Позитано». К счастью, туристы и журналисты от налога освобождены.

В Великобритании ввели дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей. Подробнее здесь.

2000 евро теперь стоит съемка пейзажей на итальянском курорте Позитано

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