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Центр Рима закрыт для грузовиков на праздники из-за теракта в Берлине

24.12.2016 - 17:38

Новости Италии. Власти Рима после теракта в Берлине года запретили проезд грузовиков в центр города. Ограничение будет действовать по 26 декабря и в первую неделю нового года.

Оно распространяется на все транспортные средства весом более 3,5 тонн.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря. Тягач с прицепом, которым, предположительно, управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек. Поиски сообщников террориста продолжаются. 24 декабря в Тунисе арестованы трое подозреваемых в связях с возможным преступником. Среди них – племянник Амри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника событий в Берлине здесь.

Центр Рима закрыт для грузовиков на праздники из-за теракта в Берлине

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