Чтобы нарушить каналы снабжения террористов, G7 использует санкции

Новости Италии. На саммите G7 в итальянской Таормине приняли антитеррористическую декларацию. Лидеры стран-участников, так называемой «Большой семерки», договорились сконцентрировать усилия против источников финансирования вооруженного экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы нарушить каналы снабжения, будут использовать санкции.

Декларация также предусматривает усиление взаимодействия между пограничниками Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.