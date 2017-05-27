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Чтобы нарушить каналы снабжения террористов, G7 использует санкции

27.05.2017 - 16:10

Новости Италии. На саммите G7 в итальянской Таормине приняли антитеррористическую декларацию. Лидеры стран-участников, так называемой «Большой семерки», договорились сконцентрировать усилия против источников финансирования вооруженного экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы нарушить каналы снабжения, будут использовать санкции.

Декларация также предусматривает усиление взаимодействия между пограничниками Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Большая работа планируется против распространения экстремистской информации в интернете.

Чтобы нарушить каналы снабжения террористов, G7 использует санкции

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