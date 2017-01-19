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Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель

19.01.2017 - 19:35

Новости Италии. В горах Италии продолжается поисковая операция. Она проходит на месте схода лавины на популярный отель.

Итальянские СМИ сообщают о десятках погибших.

Власти эту информацию не подтверждают. Но спасатели пока сумели исследовать лишь первый из четырех этажей здания, погребенного под снегом.

Там нашли живым одного постояльца, а также обнаружили тело другого. Еще двоим жившим здесь туристам удалось спастись чудом: в момент схода лавины они прогуливались неподалеку и позднее сумели воспользоваться телефоном, чтобы вызвать помощь.

Выжившим пока не удалось встретиться с родственниками —

от полевого госпиталя и лагеря спасателей спуститься к подножию гор можно только на вертолете.

Родственница спасенного:
Спасатели помогли людям выбраться и добраться до больницы. Подробностей я не знаю: туда не возможно подняться. Сами знаете.

Массимилиано Джорджи, мэр города Фариндола:
Эта проблема нам известна как минимум с 2009. Все это время снежные торосы нависали на нашими головами, словно выбирая время обрушиться. К сожалению, с этим приходилось жить прежде и придётся жить дальше. 

Любые сведения о жертвах до окончания спасательных работ могут быть только приблизительными: в злосчастном отеле проживало около 20 приезжих, плюс гостиничный персонал из 10 местных жителей. В Италии подобные трагедии редкость.

На сей раз причиной всему стало стечение двух обстоятельств ­– вчерашние подземные толчки и обильные снегопады.

Еще накануне премьер страны сообщал, что жертв землетрясение за собой не повлекло и единственное его последствие — отсутствие электричества в 150 тысячах домов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель

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