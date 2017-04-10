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Главы МИД G7 обсудят ситуацию в Сирии

10.04.2017 - 13:49

Новости Италии. Главы МИД G7 обсудят ситуацию в Сирии. Расширенная встреча состоится в Италии. Там усилены меры безопасности, город перекрыт для движения, на улицах полно сотрудников правоохранительных органов. Данная сессия нацелена на предотвращение военной эскалации после американского ракетного удара по сирийской авиабазе.

Напомним, атака была нанесена в ответ на предполагаемое применение Дамаском химического оружия против своих граждан. Таким образом, участники встречи хотят ясного определения американской позиции в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД G7 обсудят ситуацию в Сирии

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