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Лидеры G7 сконцентрируют усилия против источников финансирования террористов

27.05.2017 - 23:24

Новости Италии. Саммит G7 завершился в итальянской Таормине. Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии обсудили ряд вопросов. Итоговое совместное коммюнике оказалось значительно короче, чем в предыдущие годы.

В нем, в частности, призывают Северную Корею полностью прекратить ядерные разработки.

А отмена санкций против России в заявлении увязана с выполнением минских соглашений сторонами конфликта на юго-востоке Украины.

Но, пожалуй, единственным дельным документом по итогам саммита эксперты называют антитеррористическую декларацию.

Лидеры «Большой семерки» договорились сконцентрировать усилия против источников финансирования террористов.

Большая работа планируется против распространения экстремистской информации в интернете.

Лидеры G7 сконцентрируют усилия против источников финансирования террористов

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