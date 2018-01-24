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На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины

24.01.2018 - 16:10

Новости Италии. На курорте в итальянской коммуне Курон-Веноста на границе с Австрией массово эвакуируют туристов и персонал высокогорной гостиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В безопасные места вывезены уже более 100 человек. Для этих целей задействована армия, людей эвакуируют вертолетами. Отель закрыли в связи с наивысшей степенью опасности схода лавин в долине.

В 2017 снежный оползень накрыл гостиницу в центральном регионе Абруццо. Белая смерть унесла жизни почти 30 человек.

На итальянском курорте эвакуируют туристов из-за опасности схода лавины

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