Нарушил традицию: Буффон снял шорты и подарил их болельщику после матча с «Барселоной»

Новости Италии. Вратарь и капитан сборной «Ювентус» Джанлуиджи Буффон подарил болельщику шорты после матча вничью с «Барселоной».

По информации Daily Mail, после финального свистка футболист снял с себя шорты и направился к трибунам, чтобы выразить свою признательность.

Обычно спортсмены дарят болельщикам майки, но легендарный 39-летний вратарь решил немного нарушить традицию.

Трибуна взорвалась, когда увидела, что футболист снимает шорты. После этого Буффон подошел к трибуне и бросил их в толпу. Шорты достались одному из счастливчиков.

В середине ноября сборная Италии не смогла квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2018.

После этого события Буффон объявил о завершении своей спортивной карьеры. Рассказывая об этом, лучший голкипер 2017 года по версии ФИФА не смог сдержать слез.