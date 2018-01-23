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Почти полсотни представителей мафиозного клана задержали в Италии

23.01.2018 - 15:27

Новости Италии. Без малого полсотни человек задержаны в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они – представители крупного мафиозного клана, который действует в Лацио и Неаполе с 2011 года.

Взятых под стражу подозревают в хранении оружия, скрытии крупных сумм денег, а также вымогательстве. В ходе проведения спецоперации правоохранителям удалось выяснить, что задержанными руководили люди, находящиеся в тюрьме. Главари клана держали связь с участниками группировки через переписку с доверенными лицами.

Новости Италии. Без малого полсотни человек задержаны в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они – представители крупного мафиозного клана, который действует в Лацио и Неаполе с 2011 года. Взятых под стражу подозревают в хранении оружия, скрытии крупных сумм денег, а также вымогательстве. В ходе проведения спецоперации правоохранителям удалось выяснить, что задержанными руководили люди, находящиеся в тюрьме. Главари клана держали связь с участниками группировки через переписку с дове

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