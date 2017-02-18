новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Полет ангела» на венецианском карнавале в 2017 году пройдет 18 февраля

18.02.2017 - 22:19

Новости Италии. В Венеции продолжается знаменитый на весь мир карнавал. 18 февраля состоится одно из самых ожидаемых событий этого яркого шоу. В центре города на землю спустится настоящий ангел.

В этом образе традиционно выступает самая красивая венецианка – победительница «Парада Марий».

В праздничном расписании еще и конкурс на самую необычную маску. Всего запланировано более 100 мероприятий. Это и уличные спектакли, и концерты, и выставки.

Карнавал в Венеции продлится еще несколько недель.

За это время город превратится в настоящую «Ярмарку тщеславия» – это главная художественная идея карнавала в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
«Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
Фото. «Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
«Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
Фото. «Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
«Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
Фото. «Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
«Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля
Фото. «Полет ангела» на венецианском карнавале пройдет 18 февраля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Анненский кирмаш в Зельве: как изменилась ярмарнка со времён Сапеги
Анненский кирмаш в Зельве: как изменилась ярмарка со времён Сапеги
Владислав Кашкан, мастер по изготовлению карнавальных масок
Как сделать маску для новогоднего вечера? Мастер-класс от Владислава Кашкана
Карнавал в Венеции
Праздничный карнавал на полмесяца охватил жизнь Венеции
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро. На празднике выступили детские школы самбы
Все новости по теме Карнавал
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru