﻿ При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов

01.01.2018 - 17:30

Новости Италии. В новогоднюю ночь в Турине при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из окраинных районов города. Устройство сработало в мусорном баке. Среди раненых оказались двое туристов. Взрывной волной повредило 4 припаркованных автомобиля и стекла 30 близлежащих жилых построек.

В ходе проведенных в районе ЧП обысков было обнаружено еще 12 взрывных устройств и патроны. Итальянская полиция ведет поиски злоумышленников.

При взрыве в Турине пострадали четыре человека, в том числе двое туристов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв самодельного компрессора
22-летний минчанин, красивший автомобиль, погиб от взрыва самодельного компрессора
Взрыв в ночном клубе Колумбии может быть местью криминальной группировки
Взрыв в ночном клубе Колумбии может быть местью криминальной группировки
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП
В Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв: погиб один человек
В Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв: погиб один человек
До 13 человек возросло число пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете
До 13 человек возросло число пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете
Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения
Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения
В Афинах около здания суда взорвалась бомба: греческие СМИ получали предупреждение об атаке
В Афинах около здания суда взорвалась бомба: греческие СМИ получали предупреждение об атаке
На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»
На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»
Все новости по теме Взрыв
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru