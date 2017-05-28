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Протесты против саммита G-7 переросли в столкновения с полицией

28.05.2017 - 16:39

Новости Италии. Массовые протесты в итальянской Таормине, где проходил саммит «Большой семерки», переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки демонстрантов попытались прорвать полицейский кордон. В ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Всего в акциях протеста участвовали до 3 тысяч человек. В основном это были представители левых движений.

Напомним, саммит G-7 завершился на Сицилии накануне. Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии обсудили ряд вопросов: мировой терроризм и климат, помощь странам Африки и ситуацию в Сирии. Итоговое совместное коммюнике оказалось значительно короче, чем в предыдущие годы. Прошедшие переговоры многие эксперты назвали пустыми. Потому теперь все внимание направлено на предстоящий саммит «Группы двадцати» в немецком Гамбурге. Он запланирован на начало июля.

Протесты против саммита G-7 переросли в столкновения с полицией

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