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Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу

13.12.2017 - 16:01

Новости Италии. Север Италии уходит под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ливневых дождей местная река вышла из берегов и прорвала дамбу.

В результате затопленными оказались сразу несколько районов Эмилии-Романьи. Спасателям пришлось задействовать вертолеты и вездеходы-амфибии, чтобы эвакуировать несколько тысяч жителей, оказавшихся в ловушке на крышах домов.

Информация о пострадавших не поступала. По прогнозам синоптиков, 13 декабря опасные природные явления могут произойти в нескольких итальянских областях.

Север Италии ушел под воду: из-за сильных ливней река прорвала дамбу
Наводнение в Италии
Фото. Наводнение в Италии
Наводнение в Италии
Фото. Наводнение в Италии

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