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Слезы Буффона. Вратарь завершает карьеру

14.11.2017 - 12:22

Новости Италии. Профессиональный спорт покидает один из легендарных футболистов. Знаменитый голкипер национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон объявил об окончании спортивной карьеры.

Это заявление футболист сделал после матча со Швецией, по результатам которого команда Италии не прошла отбор на Чемпионат мира-2018 в России.

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Вратарь прокомментировал результат команды и отметил, что «вина разделена поровну между всеми нами. Здесь не должно быть козлов отпущения. Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Сожалею, что матч закончился так».

В январе 2018 года вратарю Буффону исполнится 40 лет. На протяжении двух последних десятилетий футболист защищал ворота Италии на турнирах.

После матча со Швецией Буффон не смог сдержать слез.

Джанлуиджи Буффон:
Я покидаю сборную Италии и оставляю для молодых ребят. У футбола Италии с ними есть будущее. Обнимаю и благодарю всех, кто был с нами всё это время.

В 2017 году ФИФА признала Джанлиуджи Буффона лучшим вратарем – здесь подробнее.

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