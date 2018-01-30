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Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию

30.01.2018 - 13:24

Новости Италии. В Италии поймали почтальона, который на протяжении 8 лет воровал корреспонденцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревогу стали бить волонтеры экологического центра. Им в качестве макулатуры мужчина оставил несколько коробок с пометкой почтовой службы, в которых находились сотни писем.

Проведя обыск в доме у нерадивого служащего, полицейские обнаружили более полутоны недоставленных писем и посылок. В их числе оказались банковские уведомления, рекламная продукция, справочники и счета.

Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию

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