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Спустя неделю после схода лавины на отель в Италии спасатели продолжают искать выживших

25.01.2017 - 10:28

Новости Италии. Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, продолжает расти. Спасатели извлекли из-под снега уже 18 тел. Пропавшими без вести числятся еще 11 человек, при этом столько же удалось спасти.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается. Хотя шансы найти выживших с каждым днем все призрачнее, спасатели стараются работать как можно быстрее. С помощью экскаваторов им удалось добраться до центральной части отеля. Напомним, сход лавины произошел 18 января, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Спустя неделю после схода лавины на отель в Италии спасатели продолжают искать выживших

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