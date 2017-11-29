Сына бывшего главы «Коза Ностра» приговорили к году исправительных работ

Новости Италии. Сына итальянского «босса боссов» мафии приговорили к исправительным работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Джузеппе Сальваторе Риина, наследнике печально известного Сальваторе «Тото» Риина.

Мужчину признан опасным для общества и нарушил несколько законов, поэтому проведет в исправительной тюрьме год. За участие в преступной группировке он уже находился в местах лишения свободы 9 лет.

Его отец Тото скончался две недели назад. Одного из самых известных «боссов» итальянской мафии приговорили к 26 срокам за многочисленные жестокие убийства.