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Сына бывшего главы «Коза Ностра» приговорили к году исправительных работ

29.11.2017 - 12:38

Новости Италии. Сына итальянского «босса боссов» мафии приговорили к исправительным работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Джузеппе Сальваторе Риина, наследнике печально известного Сальваторе «Тото» Риина.

Мужчину признан опасным для общества и нарушил несколько законов, поэтому проведет в исправительной тюрьме год. За участие в преступной группировке он уже находился в местах лишения свободы 9 лет.

Его отец Тото скончался две недели назад. Одного из самых известных «боссов» итальянской мафии приговорили к 26 срокам за многочисленные жестокие убийства.

Сына бывшего главы «Коза Ностра» приговорили к году исправительных работ

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