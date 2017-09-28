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У вас может быть сказка даже без принца: 40-летняя итальянка Лаура Месси вышла замуж сама за себя

28.09.2017 - 02:05

Новости Италии. На этом торжестве были все: невеста в платье, расшитом кристаллами, большой свадебный торт, много еды. На церемонии не присутствовал жених. И это не случайность.

«У вас может быть сказка даже без принца», – уверена невеста Лаура Месси. Женщине 40 лет, идея сольной свадьбы пришла к ней всего лишь два года назад. Двенадцать лет жительница Италии встречалась с мужчиной.


Источник фото: instagram.com/lauramesi/

Лаура Месси:
Я твёрдо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца.


Источник фото: instagram.com/lauramesi/

Местные издания отмечают, что этот брак не имеет юридической силы. Правда, Лаура уже отправилась в медовый месяц. Отдыхать Месси поехала в Египет.

Несколько месяцев назад курьезный случай произошел в Мексике. Мэр одного из городов женился на самке крокодила. Церемония прошла по всем канонам. Перед торжеством рептилию окрестили, одели в белое и собрали гостей (здесь подробнее).

Лаура Месси. Источник фото: instagram.com/lauramesi/

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