В Италии лидеры 27 государств подписали декларацию о будущем ЕС

Новости Италии. Сегодня в Риме подписана декларация о будущем Европейского союза после брексита.

Церемония прошла на саммите к 60-летию Римского договора.

Подписи под документом поставили лидеры 27 европейских стран, которые останутся в союзе после выхода из него Великобритании. В декларации определены приоритеты развития ЕС. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене. В их числе экономический рост, защита и безопасность,лидерство на международной арене.

Надо отметить, что встреча проходит в непростой обстановке:

при повышенных мерах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.