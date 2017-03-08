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В Италии мужчина к 8 марта подарил больной подруге почку

08.03.2017 - 00:17

Новости Италии. К 8 марта 44-летняя итальянка получила необычный подарок. Ее возлюбленый отдал женщине почку. 

Итальянские СМИ сообщили, что пациентке туринской больницы, страдающей от поликистоза почек, была необходима трансплантация почки. На поиски донора ушло 2 месяца, в результате чего отдатьотдать почку смог друг женщины. Проведенные анализы показали, что никаких препятствий для пересадки нет. Хирурги сделали операцию, которая прошла вполне успешно. Состояние донора и акцептора врачи определяют как удовлетворительное.

Сотрудницы больницы посчитали, что мужчина пожертвовал свою почку в знак большой любви и приурочил подарок к Международному женскому дню.
 

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