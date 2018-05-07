﻿ В Италии на 87 году жизни скончался режиссёр Эрманно Ольми | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Италии на 87 году жизни скончался режиссёр Эрманно Ольми

07.05.2018 - 17:31

Новости Италии. На 87 году жизни умер итальянский режиссёр Эрманно Ольми‍. Об этом сообщает ANSA.  

«Вместе с Эрманно Ольми мы теряем мастера кино и отличный пример культуры и жизни. Его магический взгляд показал нам и заставил нас понять корни нашей страны», – написал в Twitter председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони.  

Эрманно Ольми родился 24 июля 1931 года в городе Бергамо, Ломбардия. Его отец погиб во время Второй мировой войны.  

Повзрослев, Ольми переехал в Милан с целью пройти курсы актёрского мастерства в Академии Драматического Искусства.  

В 1953 году режиссёр дебютировал в кинематографе с фильмом «Время остановилось».  

Второй работой стала кинокартина «Вакантное место», которая вышла на экраны в 1961 году. Одну из ролей этого фильма сыграла будущая жена Эрмано – Лоредане Детто.  

В своих работах Ольми нередко поднимал какую-либо социальную проблему. Отличительными чертами его творчества были большой хронометраж и неспешное развитие действия. Некоторые отмечают, что его фильмы напоминают притчи.  

Всего на счету режиссёра около 60 кинокартин. Наиболее известны его работы «Дерево для башмаков» (хронометраж – 186 минут) и «Легенда о святом пропойце» (127 минут).  

За свою деятельность Эрмано получил множество наград. С 1978 года обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за «Дерево для башмаков». С 2004 года он стал Кавалером Большого креста ордена «За заслуги пред Итальянской Республикой». В 2008 году получил «Золотого льва» за достижения в карьере.  

Эрманно Ольми‍ умер в больнице итальянского города Азиаго. Похороны будут проходить к кругу семьи и близких.  

Фото: kino-teatr.ru

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Press Association
Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве возле могилы Исаака Ньютона
© REUTERS, Lucas Jackson/File Photo
The New York Times. Стивен Хокинг изучал Вселенную и дал объяснение черным дырам
Фото: BBC
«Жизнь стоит того, чтобы её прожить». 10 остроумных цитат физика Стивена Хокинга
Фото: instagram.com/people.theatre
«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова
Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
Фото: twitter.com/annanews_info
В Казани на 60 году жизни скончался военный корреспондент и основатель ANNA-News
Фото: vk.com/id242543775
Участник шоу «Последний герой» найден мертвым. Ему было 40 лет
Фото: mulerman.com
Названо место похорон певца Вадима Мулермана
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru