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В Италии приняли закон о «биозавещании»: что это значит

15.12.2017 - 13:13

Новости Италии. В Италии приняли закон о «биозавещании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пользу документа высказались 180 сенаторов. Согласно новым нормам, пациент волен сам определять, как далеко может зайти врач при его лечении.

При этом с медиков снимается ответственность, если смертельно больной человек добровольно отказывается от лечения. Также, в соответствии с постановлением, персоналу больницы полагается использовать обезболивающие препараты, не допуская физических страданий пациента.

В Италии приняли закон о «биозавещании»: что это значит

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