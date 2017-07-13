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В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров

13.07.2017 - 19:14

Новости Италии. Крупные лесные пожары охватили юг Италии. На Сицилии из курортного города Трапани, который ближе всего находится к эпицентру огненной стихии, эвакуируют жителей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя отрезало все пути и выходы, потому людей вывозят в безопасные места морем.

Сложная ситуация и под Неаполем. Там огонь охватил склоны Везувия.

Причем в пожарах нашли след местной мафии – к ЧП мог привести поджог. В тушении у вулкана задействована тяжелая техника и авиация.

В Италии проснулся вулкан Везувий: столбы дыма достигают более двух километров

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