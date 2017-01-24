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В Италии разбился самолёт скорой авиапомощи: на борту находились 6 человек

24.01.2017 - 19:35

Новости Италии. И трагические новости о спасательной операции в Италии. Здесь разбился вертолет скорой авиапомощи: на борту машины находились 6 человек.

Все они погибли.

Машина участвовала в операции, которая вот уже пятый день продолжается в регионе Абруццо.

Потерпевший крушение вертолет совершал рейс с пострадавшими на борту и рухнул с высоты в 500 метров. Машина направлялась с одного из блокированных снегом курортов в больницу города Алькила. Произошло это в 100 километрах от местности, где все еще раскапывают отель «Ригопьяно».

К настоящему моменту из злосчастного отеля извлечены 14 трупов, а девятерых постояльцев удалось вызволить из снежного плена живыми.

Власти сообщают, что крушение вертолета не заставит остановить работы в регионе,

хотя надежд на спасение людей, находившихся в отеле, практически не осталось.

До настоящего момента еще неизвестной остается судьба 15 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Италии разбился самолёт скорой авиапомощи: на борту находились 6 человек

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