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В Италии ребенок, оставленный матерью в машине, умер от остановки сердца

08.06.2017 - 12:10

Новости Италии. В автомобиле на тридцатиградусной жаре девочка провела более шести часов. 

Трагедия произошла в итальянской Тоскане. Женщина выехала из дома, чтобы утром завезти свою дочурку в ясли. По какой-то причине она забыла это сделать и сразу отправилась на работу, оставив ребенка в машине на парковке перед зданием. О дочери мать вспомнила только в обеденный перерыв.

Малышку пытались реанимировать, к несчастью, спасти ее не удалось. Ей было 16 месяцев. 

Напомним, несколько лет назад аналогичная трагедия произошла в городке Офэллон (штат Иллинойс).

32-летний мужчина оставил двухлетнего малыша в машине, припаркованной у дома. Одно окно автомобиля было слегка приоткрыто. В тот день температура воздуха прогрелась до 33 градусов. Бездыханного малыша обнаружила вернувшаяся в работы мать (подробности этой истории здесь).

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Светлана Сахарова
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