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В Капитолии проходит юбилейный саммит ЕС

25.03.2017 - 13:30

Новости Италии. И к событиям за рубежом. В римском Капитолии начался юбилейный саммит ЕС.

На него съехались лидеры 27 государств.

Встреча посвящена 60-летию Римского договора, он положил начало образованию Европейскому союзу.

Стоит отметить, что в Риме не будет британской делегации.

Уже на следующей неделе должны состояться переговоры о выходе страны из объединения.

По итогам сегодняшнего заседания будет подписана декларация, где изложено видение перспектив на ближайшие годы.

Несмотря на торжественность происходящего, нынешняя встреча пройдет в непростой обстановке. 

В Риме запланировано несколько массовых акций.

В связи с этим в городе введены повышенные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Капитолии проходит юбилейный саммит ЕС

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