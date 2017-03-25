В Капитолии проходит юбилейный саммит ЕС

Новости Италии. И к событиям за рубежом. В римском Капитолии начался юбилейный саммит ЕС.
На него съехались лидеры 27 государств.
Встреча посвящена 60-летию Римского договора, он положил начало образованию Европейскому союзу.
Стоит отметить, что в Риме не будет британской делегации.
Уже на следующей неделе должны состояться переговоры о выходе страны из объединения.
По итогам сегодняшнего заседания будет подписана декларация, где изложено видение перспектив на ближайшие годы.
Несмотря на торжественность происходящего, нынешняя встреча пройдет в непростой обстановке.
В Риме запланировано несколько массовых акций.
В связи с этим в городе введены повышенные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.