В Неаполе из-за визита скандально известного политика начались уличные беспорядки

Новости Италии. Столкновениями с полицией закончились беспорядки в итальянском Неаполе.

Правоохранители были вынуждены применить спецсредства, чтобы остановить разъяренных людей.

Пострадали более 30 человек.

Поводом для беспорядков стал визит в город лидера итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Он скандально известен своими резкими высказываниями в адрес мигрантов. Оппоненты политика крушили все на своем пути, жгли автомобили и мусорные баки, которых в Неаполе невероятное количество. Город по-прежнему ведет свою войну с мусором и проигрывает. А нынешние беспорядки нанесли ранее одному из самых туристически привлекательных мест в Италии еще больший вред, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.