﻿ Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника

05.02.2018 - 13:46

Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли два человека. Еще одного лыжника специалистам удалось извлечь из-под снежной толщи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина получил серьезные травмы и вертолетом был доставлен в ближайшую больницу. Как стало известно, погибшие и пострадавший – граждане Италии. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Кампо Феличе в 120 километрах от Рима. Несмотря на предупреждение о возможном сходе лавин, любители экстрима выбрали для катания неподготовленный склон вне выделенных трас.

Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В ЮАР около 1000 горняков оказались заблокированы в шахте
В ЮАР около 1000 горняков оказались заблокированы в шахте
Фото: СК
9-летний мальчик лишился ноги на молочно-товарной ферме в Зельве
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Бобруйске из-за падения рентгенаппарата в больнице скорой помощи погиб мужчина
В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре
В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре
Фото: МЧС
В минской квартире мужчина разлил литр брома и получил ожог дыхательных путей
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Пострадавший срезал дорогу на вокзал. 24-летний парень провалился под лед в Добруше
В Пуховичском районе пенсионер решил сократить дорогу и провалился под лед
В Пуховичском районе пенсионер решил сократить дорогу и провалился под лед
Мальчика, рука которого застряла в эскалаторе ТЦ «Галилео», с подозрением на переломы доставили в больницу
Мальчика, рука которого застряла в эскалаторе ТЦ «Галилео», с подозрением на переломы доставили в больницу
Все новости по теме Несчастный случай
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru