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«Я стал свидетелем самой страшной трагедии в своей жизни»: подробности гибели семьи в кратере вулкана в Италии

13.09.2017 - 12:30

Новости Италии. Недалеко от Неаполя на глазах у 7-летнего мальчика погиб его старший брат и родители. О трагедии, которая произошла на кратере вулкана Сольфатара, сообщили журналисты Daily Mail.

Трагедия произошла 12 сентября 2017, когда 11-летний сын пары, отдыхавшей вблизи вулкана, зашел за ограждение на запрещенную для хождения территорию и, оступившись, упал в кратер. Отец мальчика попытался спасти сына, но под его весом провалилась земля, и он тоже оказался в кратере. Им на помощь поспешила мать мальчика, но ее постигла та же участь. 

Прибывшие на место происшествия пожарные считают, что они, по-видимому, погибли от удушья, отравившись газом.

Лука Кари:
Это либо был небольшой взрыв, либо земля не выдержала их веса, и они провались. Это произошло на огороженной территории. 

Пока не ясно наступила ли смерть в результате отравления газами, либо в результате взрыва раскаленной породы. Официальная версия станет известна после вскрытия. 

По свидетельствам очевидцев, выживший мальчик был в состоянии «сильнейшего шока». Со слов хозяина находящегося рядом с вулканом бара, он «не переставал спрашивать, где его семья».

Диего Витальяно:
Я увидел бегущего в слезах мальчика. Но у меня не возникло мысли, что я стал свидетелем самой страшной трагедии в своей жизни.
Я был на Сольфатаро по работе и, поняв, что что-то произошло, я вместе с посетителями направился к кратеру. Я не представлял себе того, что там увижу.
Они достали два тела и отвели нас оттуда.
Я не перестаю думать о той семье и том плачущем и зовущем на помощь мальчике. 

Вулкан Сольфатара — один из вулканических кратеров,  открытый для посещений туристами в 1900, на Флегрейских полях. Их посещают итальянские школьники и туристы со всего мира.

Знаки на разных языках предупреждают об опасности высоких температур и паров. Посетителей предупреждают, чтобы они не приближались к фумаролам,  отверстиям в поверхности земли, испускающим пар и газы, а также не ходили по склонам и не заходили за ограждения.

По материалам Daily Mail

Текст: Мария Харзеева

подробности гибели семьи в кратере вулкана в Италии

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