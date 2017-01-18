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Землетрясение в Италии попало на видео

18.01.2017 - 16:34

Новости Италии. Сильное землетрясение мощностью 5,5  всколыхнуло Италию. О разрушениях информация пока не поступала. Люди в панике покидали дома.

В центральной Италии из школ эвакуировали учеников. Из метро в Риме – пассажиров.  А в регионе Абруццо приостановили движение поездов. Специалисты проверяют возможные повреждения железнодорожного полотна.

Напомним, предыдущее сильное землетрясение произошло в Италии в августе минувшего года. Тогда погибли около 300 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Землетрясение в Италии попало на видео

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