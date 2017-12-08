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8 декабря объявлено днем гнева и началом палестинского восстания

08.12.2017 - 13:27

Новости США. Новый виток напряженности на Ближнем Востоке. К интифаде призвало руководство группировки ХАМАС после того, как 6 декабря США признали Иерусалим столицей Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне на западном берегу Иордана и в секторе Газа в столкновениях палестинцев и израильской полиции пострадали более сотни человек.

В разных государствах мира стороны призывают избегать агрессии и провокаций, которые рано или поздно приведут к кровопролитию.

В связи с ростом напряженности в Ближневосточном регионе Совбез ООН соберется 8 декабря на заседание.

8 декабря объявлено днем гнева и началом палестинского восстания

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