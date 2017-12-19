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Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по статусу Иерусалима

19.12.2017 - 13:06

Новости Израиля. Экстренная специальная сессия по данному вопросу пройдет по инициативе арабских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в Совете Безопасности ООН США заблокировали принятие проекта резолюции, запрещающего признавать Иерусалим столицей Израиля. «За» документ проголосовали 14 членов Совбеза ООН, «против» только Соединенные Штаты.

Данный документ стал ответом на решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. В регионе вспыхнули беспорядки. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте. Решение Трампа осудили многие исламские и европейские страны.

Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по статусу Иерусалима

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