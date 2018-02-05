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Холостых беженцев собираются депортировать власти Израиля

05.02.2018 - 18:36

Новости Израиля. Власти Израиля собираются депортировать от 15 до 20 тысяч беженцев из Эритреи и Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Речь идет о неженатых мужчинах без детей. Переселенцам предлагается добровольно покинуть страну в течение 60 дней. В этом случае правительство предоставит билеты, помощь в получении документов, а также грант в размере почти 3 тысяч евро. Тех, кто не согласится на такие условия, будут задерживать и депортировать принудительно. Кроме того, до конца марта, в пустыне Негев планируют закрыть лагерь для беженцев.

Холостых беженцев собираются депортировать власти Израиля

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