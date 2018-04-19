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Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт

19.04.2018 - 11:36

Новости Израиля. 70-летний юбилей в режиме нон-стоп на протяжении 70 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Израиле с размахом празднуют годовщину создания государства.

Торжества проходят во всех городах и поселках. Традиционно их завершит церемония шествия знаменосцев и салют.

У истоков основания современного Израиля стояли выдающиеся выходцы с белорусской земли, среди которых был и первый президент – Хаим Вейцман.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства

Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
Израиль празднует 70-летие создания государства
Фото. Израиль празднует 70-летие создания государства
Израиль празднует 70-летие создания государства
Фото. Израиль празднует 70-летие создания государства
Израиль празднует 70-летие создания государства
Фото. Израиль празднует 70-летие создания государства
Израиль празднует 70-летие создания государства
Фото. Израиль празднует 70-летие создания государства

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