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Как ожидали схождения Благодатного огня в Иерусалиме

15.04.2017 - 15:29

Новости Израиля. Иерусалим замер в ожидании Благодатного огня. В храме Гроба Господня и около него собираются десятки тысяч верующих в ожидании чуда. Христиане держат в руках лампады и «пасхалки» – пучки из 33 свечей, по числу лет жизни Иисуса Христа. 

Схождение огня происходит один раз в год накануне Пасхи и дает верующим надежду, что бытие мира продлится.

От священнослужителя пламя быстро подхватят остальные. Затем тонким ручейком божественное пламя выплывет на улицу, а там каждый возьмет себе его частичку, чтобы увезти на родину.

Но даже в такой день не забывают о безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция и военные дежурят по периметру стен Старого Иерусалима. 

Как ожидали схождения Благодатного огня в Иерусалиме

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