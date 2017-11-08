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Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт

08.11.2017 - 19:20

Новости Израиля. Ученые Израиля исследуют необычное для этих мест явление – лес под Иерусалимом превратился в гигантский кокон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревья, кустарники и даже траву покрывает толстый слой паутины.

Местные поглядывают в сторону леса с опаской, а специалисты, кажется, нашли объяснение происходящему. Протекающий здесь ручей богат питательными веществами, что идеально подходит для размножения комаров и мошек. Изобилие насекомых, в свою очередь, привлекло и собрало миллионы пауков в одном месте. По словам экспертов, среди «лесных ткачей» нет опасных особей, и

люди могут смело приходить и любоваться сказочными пейзажами.

Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Фото. Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт
Фото. Лес возле Иерусалима превратился в гигантский кокон из паутины: видеофакт

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