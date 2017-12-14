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На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

14.12.2017 - 10:50

Новости Израиля. Распри вокруг статуса Восточного Иерусалима выходят на мировой уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт о принадлежности региона обсудили на саммите Организации исламского сотрудничества в Турции. По итогам встречи представители почти 60 государств подписали коммюнике. В нем говорится о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины.

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Ранее движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады. Хотя и без того в регионе вот уже неделю идут столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Напомним, новый виток напряженности на Ближнем Востоке спровоцировало заявление президента США о признании Восточного Иерусалима столицей Израиля.

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На саммите Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

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