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В Израиле арестованы 30 палестинцев и один из лидеров ХАМАС

13.12.2017 - 18:55

Новости Израиля. Израильские правоохранители взяли под стражу одного из лидеров ХАМАС и более 30 палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейды прошли в нескольких районах западного берега реки Иордан. Задержанных подозревают в причастности к террористической деятельности, а также насилии в отношении гражданских лиц и солдат. Напомним, что причиной обострения отношений между Израилем и Палестиной стало заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

В Израиле арестованы 30 палестинцев и один из лидеров ХАМАС

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