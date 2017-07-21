новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Блогер впервые применил спиннер как музыкальный инструмент – видео

21.07.2017 - 16:28

Новости Канады. Sickick – канадский блогер и певец смог впервые применить спиннер в качестве музыкального инструмента. На Youtube-канале «SickickMusic» была опубликована песня, которая набрала около 170 тыс. просмотров. Композиция была записана при помощи спиннера и оторванной микросхемы со звуком из открытки.

Источник: скриншот из видео

В ролике Sickick придумал достать из музыкальной открытки микросхему, которая издает звук. К спиннеру он прикрепил содержимое открытки и стал вращать его, получая мелодию. После певец обработал звук на синтезаторе и добавил голос. В результате получилась поп-песня. Стоит отметить, что Sickick впервые смог применить спиннер как музыкальный инструмент.

Оригинальный подход к записи поп-песни оценила аудитория блогера.

Источник: скриншот из видео

«Один из самых креативных артистов современного поколения», — отметили подписчики в комментариях.

Интересно, что спиннер был изобретен в 1990-х годах, а популярным стал только в этом году. Данная игрушка развлекает не только детей, но и животных.

В Японии кот научился крутить хвостом спиннер – подробности здесь.

Источник: скриншот из видео

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник: скриншот из видео
Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito
Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель
Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан‍
В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан
В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс.
В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс: инцидент попал на видео
Великаны населяли Китай около пяти тысяч лет назад – фотофакт
Фотофакт: в Мексике мэр города женился на самке крокодила
Фотофакт: в Мексике мэр города женился на самке крокодила
Фото: Pear
Девятилетний китайский мальчик сорок минут ездил по городу на угнанном автобусе
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
Все новости по теме Курьезы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru