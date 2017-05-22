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Чудесное спасение в Канаде: морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду

22.05.2017 - 20:45

Новости Канады. Происшествие в канадском городе Ричмонд на минувших выходных едва не закончилось трагедией.

Девочка сидела у причала, в какой-то момент морской лев потянул ее за платье. Свидетели произошедшего стали кричать, а один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду спасать девочку.

Мужчина, загрузивший фрагмент спасения на YouTube, в описании к видео отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

По мнению экспертов, животное могло принять платье девочки за рыбу.

Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии (порталу CBC News):
Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди, которые относятся к дикой природе с должным уважением. Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми.

В Канаде морской лев напал на девочку и попытался утащить ее под воду

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