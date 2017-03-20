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Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете

20.03.2017 - 13:11

Новости Канады. Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете. Имя победителя конкурса озвучили в Дубае. Причем сделал это астронавт прямо из космоса.

За главный приз – миллион долларов – боролись 10 учителей из разных стран. Но выиграла мировую премию именно Макдонел – за самоотверженный труд. Женщина уже 6 лет преподает в отдаленной арктической деревне Салуит, добраться до которой можно только по воздуху. Проживает там всего несколько детей. За время работы Макдонелл разработала несколько обучающих программ и открыла спортзал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете

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