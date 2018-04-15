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Ледяной шторм в Канаде: тысячи людей остались без электричества, произошло несколько сотен ДТП

15.04.2018 - 14:34

Новости Канады. В Торонто бушевал ледяной шторм. Тысячи людей остались без электричества, произошло множество ДТП.  

По сведениям Globe and Mail, в Большом Торонто к вечеру 14 апреля было зарегистрировано более 550 ДТП. Большинство аварий были незначительными, информации о погибших не поступало.  

Фото: instagram.com/alina_toronto_dd  

Из-за непогоды в субботу вечером было отменено более 250 авиарейсов. Также более 6 000 человек остались без электричества, однако к концу дня их число сократилось до 1 400.  

Погодные условия в Канаде вынудили ряд университетов отложить экзамены.  

Весной 2018 года в Нидерландах впервые за 6 лет замёрзли каналы. 

Люди надели коньки и отправились кататься – здесь подробности.  

Фото: instagram.com/j__alexandra

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