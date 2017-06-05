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«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах»: канадец стриг газон на фоне торнадо и стал звездой

05.06.2017 - 20:54

Новости Канады. Житель Канады Теунис Весселс проснулся мировой знаменитостью благодаря своей жене.

Сесилия запечатлела на фото, как ее муж стрижёт лужайку перед домом на фоне огромного торнадо. В интервью американским изданиям женщина рассказала, что вечером в пятницу ее разбудила девятилетняя дочь. Девочка была встревожена: папа не хотел идти в дом, несмотря на то, что надвигалась буря.

Женщина вышла на улицу и выяснила, что муж заметил вихрь, но не нашел повода для беспокойства. «Все в порядке», – отметил мужчин и продолжил стричь лужайку.

Снимок за подписью «Мой зверь косит траву с ветерком в волосах» за несколько дней стал вирусным. Пользователи социальных сетей назвали мужчину «невозмутимым канадцем», и отметили, что у его супруги «прекрасное чувство юмора».

В прошлом году в Сети популярным стало видео, которое интернет-пользователи и журналисты назвали «загадочным происшествием».

В Норвегии и Великобритании, в Дании и Соединенных Штатах гадают, куда подевалась девушка из кадра в прямом эфире (здесь подробнее).

Источник фото: facebook.com/cecilia.wessels

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