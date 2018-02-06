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НХЛ. Поражение хоккеистов из «Тампы» и результаты других матчей

06.02.2018 - 23:23

Новости мира. 31 шайба в четырех матчах. Такова впечатляющая голевая статистика в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди прочих поражение в понедельник 5 февраля потерпели хоккеисты «Тампы», которая лидирует в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. «Молнии» не совладали в гостях с «Эдмонтоном». Канадский клуб, который к фаворитам нынешнего сезона уж точно не отнесешь, сумел поразить ворота грозных оппонентов целых шесть раз. Однозначным героем вечера на льду «Роджерс Плэйс» стал молодой нападающий Коннор Макдэвид, на счету которого четыре взятия ворот и одна результативная передача. «Тампа» вечером 5 февраля забросила в два раза меньше, чем удалось одному только Макдэвиду.

Но лидирующих позиций в дивизионе и конференции команда из штата Флорида все равно не утратила. Ближайшие преследователи из Бостона отстают на пять очков. «Нэшвилл» вырвал в овертайме победу над «Айлендэрс», «Даллас» добился волевого успеха в схватке с «Рейнджерами», а «Торонто» и «Анахайм» устроили увлекательную перестрелку, которая сложилась успешнее для «кленовых листьев».

НХЛ. Поражение хоккеистов из «Тампы» и результаты других матчей

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