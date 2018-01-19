В Канаде поединок совы и лисы попал на видео

Новости Канады. 4 января в городе Коборг камера сняла встречу совы и лисы на дороге. Видео на YouTube выложил пользователь ViralHog.

В начале ролика сова провоцирует млекопитающее, после чего улетает. Когда лисица пропадает из кадра, птица приземляется на снег. После этого рыжий зверь хочет отомстить, но не набирается храбрости. в конце видео лисица уходит, а сова летит за ней. Что произошло дальше – неизвестно.

Скриншот из видео на канале ViralHog

Видео набрало более 345 тысяч просмотров и множество комментариев.

«Лис: с нашей последней встречи моя сила удвоилась, граф. Сова: хорошо, удвоенная гордость – удвоенное унижение»,

«Это великолепный бонус камер безопасности»,

«Я болел за мистера лиса, но он всё испортил»,

«Покемоны в реальной жизни»,

«Вероятно, они друзья и просто играют».

Скриншот из видео на канале ViralHog

В начале этого года в США произошёл еще один примечательный поединок.