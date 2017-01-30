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Теракт в канадской мечети: погибли 6 человек, около 10 ранены

30.01.2017 - 10:18

Новости Канады. Кровавая молитва: в Канаде неизвестные устроили стрельбу в мечети, есть погибшие. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении.

Уже известно, что в результате стрельбы погибли шесть человек, еще около десяти получили ранения. Все это произошло в Квебеке в Исламском культурном центре, который еще называют «большой мечетью». Стрельба здесь началась на первом этаже. В момент нападения в здании находились от 40 до 100 человек. Произошедшее уже названо терактом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Теракт в канадской мечети: погибли 6 человек, около 10 ранены

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